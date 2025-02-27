Могут не только выражать озабоченность — в ООН приветствуют диалог США и РФ

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил положительную оценку состоявшегося в Стамбуле диалога между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ООН

В ходе брифинга для представителей СМИ он подчеркнул важность любых дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном, направленных на урегулирование нерешенных вопросов.

Дипломатическая встреча, направленная на обсуждение проблемных аспектов двусторонних отношений и функционирования дипломатических представительств в обеих столицах, состоялась в четверг в крупнейшем турецком городе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, предваряя это событие, высказал надежду на то, что итоги переговоров позволят оценить перспективы быстрого и эффективного продвижения в решении существующих проблем.

Дипломатический контакт проходил в резиденции генерального консула США, расположенной в районе Арнавуткёй на побережье пролива Босфор. Встреча началась около десяти часов утра по московскому времени и продолжалась более шести часов — транспорт с российской делегацией покинул место переговоров в 16:20. Примечательно, что по завершении консультаций никаких официальных заявлений для журналистов сделано не было.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва рассматривает эту встречу как первую в серии подобных консультаций по вопросам функционирования дипломатических миссий. В ответ на вопрос о составе российской делегации Захарова уточнила, что Россию представляют специалисты МИД, курирующие российско-американские отношения.

Оптимистичный настрой относительно исхода переговоров продемонстрировала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, выразившая уверенность в успешности диалога между двумя странами по вопросу возобновления полноценной работы дипломатических представительств.