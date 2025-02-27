Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уверенное ДА — Трамп подтвердил Стармеру, что добьется мира на Украине
Необычный бизнес — обвиняемые в продаже людей братья Тейт прибыли в США
Время единения — ХДС/ХСС начнет переговоры с соцдемами в эту пятницу
Бить по кошельку: бывший президент Франции сделал заявление
Насильственная мобилизация — ТЦК на Украине силой затащили мужчину в автобус
Европейское поле экспериментов — оппозиция обвиняет ЕС в использовании Молдавии как подопытной крысы
Иранский вопрос: новая сделка с Америкой может стать реальностью
Этот простой рецепт кофе поможет вам сбросить лишний вес
Призыв открыть глаза — Матвиенко попросила Турцию обратить внимание на теракты Киева

Могут не только выражать озабоченность — в ООН приветствуют диалог США и РФ

Мир

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил положительную оценку состоявшегося в Стамбуле диалога между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.

ООН
Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ООН

В ходе брифинга для представителей СМИ он подчеркнул важность любых дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном, направленных на урегулирование нерешенных вопросов.

Дипломатическая встреча, направленная на обсуждение проблемных аспектов двусторонних отношений и функционирования дипломатических представительств в обеих столицах, состоялась в четверг в крупнейшем турецком городе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, предваряя это событие, высказал надежду на то, что итоги переговоров позволят оценить перспективы быстрого и эффективного продвижения в решении существующих проблем.

Дипломатический контакт проходил в резиденции генерального консула США, расположенной в районе Арнавуткёй на побережье пролива Босфор. Встреча началась около десяти часов утра по московскому времени и продолжалась более шести часов — транспорт с российской делегацией покинул место переговоров в 16:20. Примечательно, что по завершении консультаций никаких официальных заявлений для журналистов сделано не было.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва рассматривает эту встречу как первую в серии подобных консультаций по вопросам функционирования дипломатических миссий. В ответ на вопрос о составе российской делегации Захарова уточнила, что Россию представляют специалисты МИД, курирующие российско-американские отношения.

Оптимистичный настрой относительно исхода переговоров продемонстрировала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, выразившая уверенность в успешности диалога между двумя странами по вопросу возобновления полноценной работы дипломатических представительств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать
Садоводство, цветоводство
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать Аудио 
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса
Еда и рецепты
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса Аудио 
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Уверенное ДА — Трамп подтвердил Стармеру, что добьется мира на Украине
Необычный бизнес — обвиняемые в продаже людей братья Тейт прибыли в США
Время единения — ХДС/ХСС начнет переговоры с соцдемами в эту пятницу
Бить по кошельку: бывший президент Франции сделал заявление
Насильственная мобилизация — ТЦК на Украине силой затащили мужчину в автобус
Европейское поле экспериментов — оппозиция обвиняет ЕС в использовании Молдавии как подопытной крысы
Иранский вопрос: новая сделка с Америкой может стать реальностью
Этот простой рецепт кофе поможет вам сбросить лишний вес
Призыв открыть глаза — Матвиенко попросила Турцию обратить внимание на теракты Киева
Неожиданное спасение радиотелескопов: как самолёты помогли астрономам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.