Выбор без нужды — на саммите ЕС решат вопрос с кандидатурой спецпосланника по Украине

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На предстоящем специальном саммите Европейского союза, запланированном на 6 марта в Брюсселе, лидеры стран-участниц намерены обсудить назначение специального посланника блока для участия в потенциальных переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Такую информацию распространило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Мероприятие, организуемое главой Европейского совета Антониу Коштой, будет сфокусировано на обсуждении ситуации вокруг украинского конфликта и вопросах безопасности европейского континента.

По данным информационного агентства, дискуссии европейских лидеров во время саммита будут направлены на формирование консолидированной позиции по оборонной политике. Это касается как общего усиления военного потенциала Европы, так и стратегии поддержки Украины. Кроме того, участники встречи планируют обсудить видение будущего мирного урегулирования на украинских территориях и возможные гарантии безопасности, которые Евросоюз мог бы предложить в контексте переговорного процесса.

Интересно отметить, что, согласно имеющейся информации, украинское руководство уже обратилось к европейским партнерам с призывом как можно оперативнее определиться с кандидатурой представителя для возможных мирных переговоров, в которых предположительно будут участвовать также Соединенные Штаты и Российская Федерация.

Ранее Антониу Кошта сообщил о приглашении Владимира Зеленского принять личное участие в заседаниях 6 марта, что подчеркивает важность предстоящих дискуссий для всех вовлеченных сторон.