Уверенное ДА — Трамп подтвердил Стармеру, что добьется мира на Украине

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В ходе официального визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтон, американский лидер Дональд Трамп выразил оптимистичную позицию относительно перспектив мирного урегулирования на Украине.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Во время церемонии встречи у Западного крыла Белого дома представители СМИ поинтересовались у главы США о возможности достижения мирного соглашения по украинскому вопросу. Глава американской администрации лаконично подтвердил свою уверенность в положительном исходе.

Стоит напомнить, что российская сторона в лице президента Владимира Путина еще в июне 2024 года выдвинула комплексные предложения по урегулированию конфликта. Согласно этим инициативам, Москва готова незамедлительно прекратить огонь и приступить к переговорному процессу при условии вывода украинских вооруженных формирований с территорий новых российских регионов.

Предложения Кремля также включали требования к официальному Киеву отказаться от планов вступления в Североатлантический альянс, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства. Кроме того, российский лидер упомянул необходимость снятия западных санкций в отношении РФ.

Однако после вооруженного вторжения украинских сил на территорию Курской области Путин пересмотрел возможность ведения диалога с теми, кто атакует гражданское население и инфраструктуру, а также создает угрозы объектам ядерной энергетики. Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что озвученные ранее мирные инициативы не были аннулированы, но в текущих обстоятельствах Россия воздержится от переговоров с украинской стороной.

В сентябре 2024 года, выступая на Восточном экономическом форуме, глава российского государства заявил о готовности вернуться к переговорному процессу в случае проявления заинтересованности со стороны Украины. При этом он подчеркнул, что такой диалог должен базироваться на договоренностях, достигнутых ранее в Стамбуле.