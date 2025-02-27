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Необычный бизнес — обвиняемые в продаже людей братья Тейт прибыли в США

1:37
Мир

Представитель братьев Тейт, Матея Петреску, подтвердила информацию о прибытии Эндрю и Тристана в американский город Форт-Лодердейл около полудня. Этому предшествовало снятие запрета на выезд из Румынии, где они находились под следствием.

Поимка преступника
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Поимка преступника

Дело братьев Тейт началось в декабре 2023 года, когда им были предъявлены серьезные обвинения в торговле людьми, изнасиловании и организации преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин. За это время мера пресечения неоднократно менялась: от ареста до домашнего заключения, затем — судебного контроля.

По информации следственных органов, преступная деятельность братьев началась в 2015 году. Группировка занималась вербовкой девушек для участия в создании порнографических материалов, размещаемых на платных платформах. Доход от противозаконной деятельности составил 2,8 миллиона долларов и значительное количество криптовалюты.

Financial Times в февральской публикации, ссылаясь на конфиденциальные источники, сообщило о давлении администрации президента США Дональда Трампа на румынские власти с целью снятия ограничений на передвижение братьев Тейт. Несмотря на серьезность обвинений, включающих эпизод с вовлечением несовершеннолетней в индустрию 18+, подозреваемым удалось покинуть Румынию.

Представитель братьев отмечает, что они по-прежнему обязаны являться в судебные органы по первому требованию.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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