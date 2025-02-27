По информации издания Bild, опирающегося на источники в политических кругах, победивший на выборах блок ХДС/ХСС планирует начать предварительные консультации с социал-демократами о формировании правящей коалиции. Встреча представителей обеих политических сил может состояться уже в пятницу.
Досрочные парламентские выборы, прошедшие 23 февраля в Германии, существенно изменили политический ландшафт страны. После подведения итогов голосования во всех 299 избирательных округах лидером стал блок ХДС/ХСС, получивший поддержку 28,6% избирателей.
Неожиданным результатом стало второе место партии "Альтернатива для Германии", достигшей своего исторического максимума с показателем 20,8%. Правящая партия СДПГ во главе с канцлером Олафом Шольцем показала худший результат за всю историю существования, набрав лишь 16,4% голосов.
В новый состав парламента также вошли партии "Зеленые" и "Левые", получившие 11,6% и 8,8% соответственно. Представительство в Бундестаге получил и "Союз южношлезвигских избирателей", завоевавший один мандат по одномандатному округу. При этом "Союз Сары Вагенкнехт" и Свободная демократическая партия не преодолели необходимый пятипроцентный барьер.
Христианско-демократический союз Германии (ХДС) — немецкая правоцентристкая консервативная политическая партия в Германии, основанная 26 июня 1945 года на оккупированной США, Британией и Францией территории страны.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.