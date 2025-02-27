Время единения — ХДС/ХСС начнет переговоры с соцдемами в эту пятницу

По информации издания Bild, опирающегося на источники в политических кругах, победивший на выборах блок ХДС/ХСС планирует начать предварительные консультации с социал-демократами о формировании правящей коалиции. Встреча представителей обеих политических сил может состояться уже в пятницу.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

Досрочные парламентские выборы, прошедшие 23 февраля в Германии, существенно изменили политический ландшафт страны. После подведения итогов голосования во всех 299 избирательных округах лидером стал блок ХДС/ХСС, получивший поддержку 28,6% избирателей.

Неожиданным результатом стало второе место партии "Альтернатива для Германии", достигшей своего исторического максимума с показателем 20,8%. Правящая партия СДПГ во главе с канцлером Олафом Шольцем показала худший результат за всю историю существования, набрав лишь 16,4% голосов.

В новый состав парламента также вошли партии "Зеленые" и "Левые", получившие 11,6% и 8,8% соответственно. Представительство в Бундестаге получил и "Союз южношлезвигских избирателей", завоевавший один мандат по одномандатному округу. При этом "Союз Сары Вагенкнехт" и Свободная демократическая партия не преодолели необходимый пятипроцентный барьер.

Уточнения

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) — немецкая правоцентристкая консервативная политическая партия в Германии, основанная 26 июня 1945 года на оккупированной США, Британией и Францией территории страны.

