Франсуа Олланд призвал нанести финансовый удар американскому президенту Дональду Трампу

Бить по кошельку: бывший президент Франции сделал заявление

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Бывший президент Франции Франсуа Олланд призвал нанести финансовый удар американскому президенту Дональду Трампу, об этом пишет РИА Новости.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Олланд считает, что Трамп реагирует только на финансовые вопросы, на деньги. Он подчеркнул, что европейцы должны нанести Трампу сильный удар.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США приняли решение о введении пошлин в 25% на товары из Европейского союза, включая автомобили. В ЕС заявили о готовности ответить. Кроме того, Трамп объявил о введение пошлин на товары из Мексики и Канады с 4 марта.

Франсуа Олланд занимал пост президента Франции с 15 мая 2012 года по 14 мая 2017 года.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

