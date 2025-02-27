Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадочная смерть — полиция указала на странности в деле оскороносного Юджина Хэкмена
Могут не только выражать озабоченность — в ООН приветствуют диалог США и РФ
Выбор без нужды — на саммите ЕС решат вопрос с кандидатурой спецпосланника по Украине
Уверенное ДА — Трамп подтвердил Стармеру, что добьется мира на Украине
Необычный бизнес — обвиняемые в продаже людей братья Тейт прибыли в США
Время единения — ХДС/ХСС начнет переговоры с соцдемами в эту пятницу
Насильственная мобилизация — ТЦК на Украине силой затащили мужчину в автобус
Европейское поле экспериментов — оппозиция обвиняет ЕС в использовании Молдавии как подопытной крысы
Иранский вопрос: новая сделка с Америкой может стать реальностью

Франсуа Олланд призвал нанести финансовый удар американскому президенту Дональду Трампу

Бить по кошельку: бывший президент Франции сделал заявление
0:54
Мир

Бывший президент Франции Франсуа Олланд призвал нанести финансовый удар американскому президенту Дональду Трампу, об этом пишет РИА Новости.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Олланд считает, что Трамп реагирует только на финансовые вопросы, на деньги. Он подчеркнул, что европейцы должны нанести Трампу сильный удар.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США приняли решение о введении пошлин в 25% на товары из Европейского союза, включая автомобили. В ЕС заявили о готовности ответить. Кроме того, Трамп объявил о введение пошлин на товары из Мексики и Канады с 4 марта.

Франсуа Олланд занимал пост президента Франции с 15 мая 2012 года по 14 мая 2017 года.

Уточнения

Торговая война  — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
5 нарядов, которые помогут выглядеть стильно и удобно на работе
Красота и стиль
5 нарядов, которые помогут выглядеть стильно и удобно на работе Аудио 
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Могут не только выражать озабоченность — в ООН приветствуют диалог США и РФ
Выбор без нужды — на саммите ЕС решат вопрос с кандидатурой спецпосланника по Украине
Уверенное ДА — Трамп подтвердил Стармеру, что добьется мира на Украине
Необычный бизнес — обвиняемые в продаже людей братья Тейт прибыли в США
Время единения — ХДС/ХСС начнет переговоры с соцдемами в эту пятницу
Бить по кошельку: бывший президент Франции сделал заявление
Насильственная мобилизация — ТЦК на Украине силой затащили мужчину в автобус
Европейское поле экспериментов — оппозиция обвиняет ЕС в использовании Молдавии как подопытной крысы
Иранский вопрос: новая сделка с Америкой может стать реальностью
Этот простой рецепт кофе поможет вам сбросить лишний вес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.