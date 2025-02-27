Европейское поле экспериментов — оппозиция обвиняет ЕС в использовании Молдавии как подопытной крысы

1:26 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидер молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу выступил с резкой критикой отношений между Европейским союзом и Молдавией. По мнению политика, европейское сообщество рассматривает республику исключительно как территорию для проведения политических экспериментов и объект колониального влияния.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Оппозиционный деятель подчеркнул, что представители европейской бюрократии, посещающие Кишинев, демонстрируют пренебрежительное отношение к местному политическому истеблишменту. Лунгу указал на отсутствие реальных улучшений в социально-экономической сфере: уровень пенсий и заработных плат остается низким, а система правосудия находится под внешним контролем.

Стоит отметить, что в декабре 2023 года на саммите ЕС было принято решение о начале переговоров по вступлению Молдавии и Украины в Европейский союз. Этому предшествовало получение обеими странами статуса кандидатов в июне 2022 года, сопровождавшееся выдвижением ряда строгих условий для формального старта переговорного процесса.

Представители Евросоюза неоднократно признавали, что предоставление статуса кандидата носило преимущественно символический характер и было направлено на поддержку Кишинева и Киева в их противостоянии с Москвой.