Лидер молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу выступил с резкой критикой отношений между Европейским союзом и Молдавией. По мнению политика, европейское сообщество рассматривает республику исключительно как территорию для проведения политических экспериментов и объект колониального влияния.
Оппозиционный деятель подчеркнул, что представители европейской бюрократии, посещающие Кишинев, демонстрируют пренебрежительное отношение к местному политическому истеблишменту. Лунгу указал на отсутствие реальных улучшений в социально-экономической сфере: уровень пенсий и заработных плат остается низким, а система правосудия находится под внешним контролем.
Стоит отметить, что в декабре 2023 года на саммите ЕС было принято решение о начале переговоров по вступлению Молдавии и Украины в Европейский союз. Этому предшествовало получение обеими странами статуса кандидатов в июне 2022 года, сопровождавшееся выдвижением ряда строгих условий для формального старта переговорного процесса.
Представители Евросоюза неоднократно признавали, что предоставление статуса кандидата носило преимущественно символический характер и было направлено на поддержку Кишинева и Киева в их противостоянии с Москвой.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.