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Европейское поле экспериментов — оппозиция обвиняет ЕС в использовании Молдавии как подопытной крысы

1:26
Мир

Лидер молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу выступил с резкой критикой отношений между Европейским союзом и Молдавией. По мнению политика, европейское сообщество рассматривает республику исключительно как территорию для проведения политических экспериментов и объект колониального влияния.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Оппозиционный деятель подчеркнул, что представители европейской бюрократии, посещающие Кишинев, демонстрируют пренебрежительное отношение к местному политическому истеблишменту. Лунгу указал на отсутствие реальных улучшений в социально-экономической сфере: уровень пенсий и заработных плат остается низким, а система правосудия находится под внешним контролем.

Стоит отметить, что в декабре 2023 года на саммите ЕС было принято решение о начале переговоров по вступлению Молдавии и Украины в Европейский союз. Этому предшествовало получение обеими странами статуса кандидатов в июне 2022 года, сопровождавшееся выдвижением ряда строгих условий для формального старта переговорного процесса.

Представители Евросоюза неоднократно признавали, что предоставление статуса кандидата носило преимущественно символический характер и было направлено на поддержку Кишинева и Киева в их противостоянии с Москвой.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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