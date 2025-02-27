Президент Ирана Масуд Пезешкиан разъяснил позицию страны относительно возможных переговоров с США. По его словам, Тегеран не отвергает саму возможность диалога, однако не намерен идти на переговоры на невыгодных условиях.
Иранский лидер подчеркнул нелогичность ситуации, при которой от Исламской Республики требуют отказаться от средств защиты, в то время как противоположная сторона сохраняет возможность силового воздействия.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, выступая на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил о невозможности переговоров по ядерной сделке в условиях политики максимального давления со стороны США. Он также опроверг информацию о передаче каких-либо посланий от Вашингтона через российскую сторону.
История вопроса уходит корнями в 2015 год, когда было заключено многостороннее соглашение по иранской ядерной программе (СВПД) между Ираном и шестью мировыми державами. После одностороннего выхода США из соглашения в 2018 году и восстановления санкций Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательств.
В феврале американский президент Дональд Трамп выразил готовность к заключению нового "верифицированного" соглашения с Ираном. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы оказать содействие в урегулировании вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.