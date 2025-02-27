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Иранский вопрос: новая сделка с Америкой может стать реальностью

1:36
Мир

Президент Ирана Масуд Пезешкиан разъяснил позицию страны относительно возможных переговоров с США. По его словам, Тегеран не отвергает саму возможность диалога, однако не намерен идти на переговоры на невыгодных условиях.

Изображение Масуда Пезешкяна, девятого президента Ирана, в интервью журналу
Фото: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Изображение Масуда Пезешкяна, девятого президента Ирана, в интервью журналу

Иранский лидер подчеркнул нелогичность ситуации, при которой от Исламской Республики требуют отказаться от средств защиты, в то время как противоположная сторона сохраняет возможность силового воздействия.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, выступая на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил о невозможности переговоров по ядерной сделке в условиях политики максимального давления со стороны США. Он также опроверг информацию о передаче каких-либо посланий от Вашингтона через российскую сторону.

История вопроса уходит корнями в 2015 год, когда было заключено многостороннее соглашение по иранской ядерной программе (СВПД) между Ираном и шестью мировыми державами. После одностороннего выхода США из соглашения в 2018 году и восстановления санкций Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

В феврале американский президент Дональд Трамп выразил готовность к заключению нового "верифицированного" соглашения с Ираном. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы оказать содействие в урегулировании вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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