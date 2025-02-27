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Призыв открыть глаза — Матвиенко попросила Турцию обратить внимание на теракты Киева

1:04
Мир

В рамках официального визита в Турцию председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела важные переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Двухдневный визит российской делегации, запланированный на 26-27 февраля, включал обсуждение ряда стратегических вопросов.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

В ходе встречи особое внимание было уделено проблеме сохранения глобальной энергетической безопасности. Глава верхней палаты российского парламента выразила серьезную обеспокоенность действиями киевского режима, направленными на дестабилизацию энергетической инфраструктуры.

Особую тревогу вызывают попытки нанесения ущерба стратегически важным объектам, включая "Турецкий поток" и связанную с ним газотранспортную систему. В связи с этим российская сторона обратилась к турецким партнерам с просьбой усилить внимание к данной проблематике и принять необходимые меры по обеспечению безопасности энергетических объектов.

Уточнения

"Туре́цкий пото́к" - газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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