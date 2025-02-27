Стамбульские соглашения: судьба турецких договоренностей

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Представитель украинского МИД Георгий Тихий на брифинге в Киеве опроверг информацию о получении официальных обращений от американской стороны касательно возможности рассмотрения "стамбульских соглашений" как основы для мирных переговоров с Российской Федерацией.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

По данным украинского агентства УНН, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф ранее сообщал о значительном прогрессе в достижении мирной договоренности между конфликтующими сторонами.

Российская сторона, в лице главы МИД Сергея Лаврова, неоднократно подчеркивала возможность использования проекта стамбульских договоренностей 2022 года как фундамента для урегулирования ситуации. В июне 2024 года президент РФ выдвинул ряд условий для мирного разрешения конфликта, включающих прекращение огня после вывода украинских войск с новых российских территорий, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризацию и принятие нейтрального статуса.

После атаки на Курскую область российское руководство временно приостановило рассмотрение возможности переговоров. Однако, как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ранее озвученные мирные предложения Москвы не были аннулированы.

На Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года российский лидер подтвердил готовность к диалогу при условии соблюдения договоренностей, достигнутых в Стамбуле, если украинская сторона проявит соответствующую инициативу.