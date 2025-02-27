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Боевой лепрекон — Ирландия заявила о возможности отправки своих войск на Украину

Мир

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин, после встречи с Владимиром Зеленским, выразил готовность страны участвовать в миротворческих усилиях на Украине после прекращения огня. Зеленский прибыл в Ирландию в четверг с кратким визитом по пути в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что в пятницу Зеленский прибудет в Вашингтон для подписания соглашения, связанного с природными ресурсами Украины, включая редкоземельные металлы.

На пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале издания Times, Мартин отметил, что участие Ирландии будет зависеть от развития событий. Он подчеркнул, что страна готова оказать помощь любым возможным способом, включая миротворческую роль, но многое будет зависеть от условий возможного соглашения о прекращении огня.

Мартин также добавил, что Ирландия будет настаивать на ускорении процесса вступления Украины в Евросоюз. По его словам, Зеленский заинтересован в этом, поскольку членство в ЕС могло бы стать определенной гарантией безопасности для Украины.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на европейских чиновников, сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может предложить Трампу совместный с Францией план размещения европейских миротворцев на Украине в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Издание уточнило, что план предполагает роль США как "опоры", но американские войска на Украине размещаться не будут.

Агентство Associated Press сообщило, что ряд европейских стран тайно разрабатывают план отправки войск на Украину для содействия выполнению будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, обсуждение вариантов началось около года назад, при этом Великобритания и Франция лидируют в этих усилиях.

Британская газета Telegraph, ссылаясь на источники в правительстве, ранее писала, что лидеры Великобритании и Франции обсуждают возможность совместной отправки миротворческих сил на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что Стармер пока не полностью поддерживает эту инициативу, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон активно продвигает идею, ранее обсуждавшуюся с Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что Запад планирует развернуть на Украине миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это фактически станет оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта, и отметил, что говорить об этом пока рано.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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