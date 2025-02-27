Продолжение блокады — Трамп продлил санкции против России

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Администрация США сообщила, что президент Дональд Трамп продлил действие санкций против России, связанных с событиями на Украине. Речь идет о мерах, введенных Вашингтоном в 2014, 2018 и 2022 годах.

Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп

Трамп отметил, что эти ограничения должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года, поскольку они направлены на противодействие угрозе территориальной целостности Украины. Соответствующий указ был подписан главой Белого дома.

Ранее председатель евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз продолжит работу над 17-м пакетом антироссийских санкций. Она подчеркнула, что принятие 16-го пакета стало важным шагом для объединения усилий. Последний пакет ограничений был утвержден 24 февраля и затронул 48 физических и 35 юридических лиц, а также 53 компании, включая организации из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.