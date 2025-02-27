Наезд на пешеходов в Израиле: наезд на пешеходов признан терактом

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Полиция Израиля классифицировала инцидент с наездом автомобиля на пешеходов, в результате которого пострадали семь человек, как теракт, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Израиль

По данным полиции, нападение произошло недалеко от перекрестка Каркур. Установлено, что за рулем автомобиля находился 53-летний палестинец из района Дженин, нелегально находившийся в Израиле. Он был женат на гражданке Израиля. Нападавший был нейтрализован на месте.

Ранее в тот же день стало известно, что автомобиль совершил наезд на пешеходов на севере страны. Служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что медики оказывают помощь семи пострадавшим, один из которых находится в тяжелом состоянии.