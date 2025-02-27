Терпение кончилось — армия Украины может выступить против Зеленского

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Бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров в интервью изданию "Телеграф" выразил обеспокоенность арестами боевых генералов на Украине, назвав это опасным шагом. По его мнению, терпение военных не безгранично, и у многих оно уже на пределе.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Назаров отметил, что во время конфликта с Россией власти "не должны привлекать к ответственности командование ВСУ" за ошибки, допущенные при оценке боевой обстановки и принятии решений. Он подчеркнул, что руководство страны не было готово к началу СВО в 2022 году, и поэтому преследование генералов за провал обороны Харьковской области в мае 2024 года недопустимо.

По словам Назарова, существует негласное правило, согласно которому ошибаться могут как гражданские, так и военные. Он напомнил, что на Западе это правило известно как принцип Рендулича: командиров следует оценивать на основе информации, доступной им на момент принятия решений, а не с учетом данных, появившихся позже. Назаров подчеркнул, что оценивать действия военных с позиции будущего опыта неправильно, и важно учитывать, чем они руководствовались в тот момент.

Он добавил, что до недавнего времени на Украине это правило, закрепленное принципом боевого иммунитета, соблюдалось, и во время конфликта никто не должен был подставлять или привлекать к уголовной ответственности друг друга, чтобы сохранить доверие. Однако, по его мнению, сейчас это правило нарушено, о чем свидетельствуют аресты военных. Назаров считает, что таким шагом политическая власть нарушила негласное соглашение и правовую норму боевого иммунитета.

Он отметил, что не намерен оценивать мотивы властей, но подчеркнул, что это решение ведет в опасном направлении. Назаров уточнил, что неважно, связано ли уголовное дело с наступлением на Харьковщину в 2024 году или другими событиями, такими как освобождение юга страны российскими силами.

По его словам, терпение военных уже на грани, хотя пока не вышло за допустимые пределы. Назаров считает, что недавние аресты военных свидетельствуют о нарушении прежнего негласного соглашения и принципа Рендулича. Он назвал это ошибкой, которую необходимо срочно исправить, чтобы восстановить доверие военных.

Напомним, издание "Телеграф" ранее сообщало, что генерал Юрий Галушкин, подозреваемый в провале обороны Харькова, был освобожден из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен, но затем снова арестован. После этого он выразил желание отправиться на фронт и обратился с ходатайством к верховному главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому.