Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси призвал украинские власти не создавать препятствий для ротации экспертов Международного агентства по атомной энергетике на Запорожской АЭС.
Сийярто подчеркнул, что любой инцидент на ЗАЭС, крупнейшей атомной станции в Европе, мог бы привести к катастрофе общеевропейского масштаба.
В середине февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что запланированная ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий со стороны Украины. По ее словам, движение новой группы специалистов агентства было неожиданно заблокировано на территории, подконтрольной ВСУ. Кроме того, колонна, в которой находились российские военные и эксперты МАГАТЭ, возвращавшиеся с АЭС, подверглась атакам беспилотников и минометному обстрелу.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая в Европе атомная станция по числу блоков и мощности, включающая шесть энергоблоков по 1 гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.
Международное агентство по атомной энергии — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основание в 1957 году.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.