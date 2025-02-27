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Атомный саботаж — Венгрия призвала Украину не мешать ротации сотрудников МАГАТЭ

Мир

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси призвал украинские власти не создавать препятствий для ротации экспертов Международного агентства по атомной энергетике на Запорожской АЭС.

сийярто
Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сийярто

Сийярто подчеркнул, что любой инцидент на ЗАЭС, крупнейшей атомной станции в Европе, мог бы привести к катастрофе общеевропейского масштаба.

В середине февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что запланированная ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий со стороны Украины. По ее словам, движение новой группы специалистов агентства было неожиданно заблокировано на территории, подконтрольной ВСУ. Кроме того, колонна, в которой находились российские военные и эксперты МАГАТЭ, возвращавшиеся с АЭС, подверглась атакам беспилотников и минометному обстрелу.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая в Европе атомная станция по числу блоков и мощности, включающая шесть энергоблоков по 1 гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии  — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основание в 1957 году.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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