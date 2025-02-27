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Годы борьбы — курды готовы сложить оружие в обмен на возможность участвовать в политике

3:28
Мир

Руководитель Партии демократического союза (PYD) Салих Муслим сообщил телеканалу "Аль-Арабия", что курдские вооруженные отряды готовы сложить оружие после призыва лидера "Рабочей партии Курдистана" (РПК) Абдуллы Оджалана, если им разрешат заниматься политической деятельностью в Турции.

Курдские бойцы на передовой в Ракке
Фото: https://www.flickr.com/photos/kurdishstruggle/31722972051/ by Kurdishstruggle is licensed under FlickreviewR
Курдские бойцы на передовой в Ракке

Он отметил, что оружие станет ненужным, если будут устранены причины, вынудившие их взяться за него.

Муслим добавил, что партия ожидает итогов конгресса РПК, на котором может быть принято решение о самороспуске. По его словам, командиры курдских отрядов определят, продолжать ли вооруженную борьбу или отказаться от нее, после анализа обращения Оджалана. Напомним, что PYD, как и РПК, запрещены в Турции.

В четверг представители прокурдской партии DEM зачитали обращение Оджалана, в котором он призвал боевиков РПК к разоружению и роспуску. Ранее Оджалан уже выступал с подобными заявлениями, в частности в 2013 и 2015 годах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подчеркнул, что Анкара не признает боевиков РПК, признанной террористической и запрещенной в стране, в качестве представителей курдов в Сирии. Оджалан, в свою очередь, на встрече с депутатами партии DEM выразил готовность сделать "позитивный шаг" для решения курдского вопроса в Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара ожидает от Дамаска шагов по устранению присутствия боевиков РПК. 4 февраля Эрдоган сообщил, что обсудил с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа совместные меры по борьбе с РПК и запрещенной в России террористической группировкой ИГ* (ИГИЛ*).

В январе Фидан отметил, что Турция пересматривает присутствие своих вооруженных сил в Сирии и ведет переговоры с новыми сирийскими властями. Накануне источник в Минобороны Турции сообщил, что турецкие войска готовы провести трансграничную операцию в Сирии против РПК и связанных с ней группировок, если те не сложат оружие.

Глава МИД во временном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани во время визита в Турцию в январе заявил, что после окончания боевых действий необходимость в многочисленных группировках, возникших во время сирийского кризиса, отпала. Он подчеркнул, что присутствие курдских формирований "Сирийских демократических сил" (SDF) на северо-востоке Сирии больше не оправдано, и новая администрация работает над возвращением этого региона под контроль Дамаска.

Конфликт с РПК в Турции начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака расположены базы РПК, против которых турецкие силы проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Анкарой и Багдадом, который считает это нарушением суверенитета, тогда как Турция оправдывает свои действия необходимостью борьбы с РПК.

* Запрещенная в России террористическая группировка

Уточнения

Рабо́чая па́ртия Курдиста́на — курдская военно-политическая организация, борющаяся за национальные права курдов в Турции и создание на основе демократического конфедерализма национально-территориальной автономии в составе Турции.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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