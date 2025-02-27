Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала синяк на руке президента

Синяк на руке Трампа: Белый дом объясняет причину

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Необычная гематома на правой руке Дональда Трампа привлекла внимание общественности после его встречи с президентом Франции. Фотографии, сделанные во время переговоров с Эммануэлем Макроном, вызвали волну обсуждений в соцсетях о состоянии здоровья 78-летнего политика, который недавно вступил на второй срок, как сообщает EADaily. Отсутствие публичного медицинского заключения лишь подогрело слухи.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Представители Белого дома оперативно отреагировали на спекуляции. По их версии, синяк возник из-за активного рукопожатия с гражданами. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Трамп, будучи "человеком из народа", ежедневно общается с тысячами американцев, устанавливая рекорды по количеству таких контактов среди президентов. Она также напомнила, что подобные покраснения наблюдались у него ранее — в августе и ноябре 2024 года.

Однако комментарии не убедили всех. Пользователи сети отмечают, что рукопожатия редко приводят к столь выраженным повреждениям, особенно у публичных лиц, привыкших к подобным ритуалам.

Уточнения

Гемато́ма (от др.-греч. αἷμα «кровь» + -ομα «опухоль») - ограниченное скопление крови, при котором образуется полость, содержащая жидкую или свернувшуюся кровь.



