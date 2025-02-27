Необычная гематома на правой руке Дональда Трампа привлекла внимание общественности после его встречи с президентом Франции. Фотографии, сделанные во время переговоров с Эммануэлем Макроном, вызвали волну обсуждений в соцсетях о состоянии здоровья 78-летнего политика, который недавно вступил на второй срок, как сообщает EADaily. Отсутствие публичного медицинского заключения лишь подогрело слухи.
Представители Белого дома оперативно отреагировали на спекуляции. По их версии, синяк возник из-за активного рукопожатия с гражданами. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Трамп, будучи "человеком из народа", ежедневно общается с тысячами американцев, устанавливая рекорды по количеству таких контактов среди президентов. Она также напомнила, что подобные покраснения наблюдались у него ранее — в августе и ноябре 2024 года.
Однако комментарии не убедили всех. Пользователи сети отмечают, что рукопожатия редко приводят к столь выраженным повреждениям, особенно у публичных лиц, привыкших к подобным ритуалам.
Гемато́ма (от др.-греч. αἷμα «кровь» + -ομα «опухоль») - ограниченное скопление крови, при котором образуется полость, содержащая жидкую или свернувшуюся кровь.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.