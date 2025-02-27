Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости сообщил, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, приезжают в Харьковскую область, словно на сафари, чтобы издеваться над мирными русскоговорящими жителями и уничтожать их.
По его словам, Харьковская область — лишь один из регионов, где действуют эти наемники, и именно от них поступают самые жестокие рассказы о насилии над гражданским населением. Ганчев подчеркнул, что такие случаи не являются исключением, а происходят постоянно. Он уточнил, что наемники целенаправленно приезжают, чтобы издеваться и уничтожать мирных русских жителей.
Кроме того, Ганчев отметил, что факты жестокого обращения наемников с мирным русскоязычным населением зафиксированы не только в Харьковской области, но и на донецком направлении, в Луганской Народной Республике и в Курской области.
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