Никаких военных — Америка обсуждает гарантии мира для Украины

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Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что США ведут переговоры с союзниками о гарантиях безопасности для Украины, исключающих отправку американских военных на ее территорию. По его словам, обсуждения продолжаются с учетом того, что присутствия американских войск на месте не будет, уточняет пресс-пул Белого дома.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Кроме того, на данный момент в будущем соглашении между США и Украиной по минеральным ресурсам не прописаны конкретные обязательства по военному финансированию Киева.

Пресс-пул также отметил, что в четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует обсудить гарантии безопасности для Украины, которые Лондон ожидает от Вашингтона.