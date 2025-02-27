Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что США ведут переговоры с союзниками о гарантиях безопасности для Украины, исключающих отправку американских военных на ее территорию. По его словам, обсуждения продолжаются с учетом того, что присутствия американских войск на месте не будет, уточняет пресс-пул Белого дома.
Кроме того, на данный момент в будущем соглашении между США и Украиной по минеральным ресурсам не прописаны конкретные обязательства по военному финансированию Киева.
Пресс-пул также отметил, что в четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует обсудить гарантии безопасности для Украины, которые Лондон ожидает от Вашингтона.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.