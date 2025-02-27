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Миротворцы без мира — США и Великобритания обсудят отправку войск на Украину

2:04
Мир

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Вашингтоне в четверг обсудят план отправки военного контингента на Украину, включая британских военных, сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Великобритании

Ожидается, что основное внимание на переговорах будет уделено ситуации на Украине. Великобритания выразила готовность активно участвовать в будущих мирных процессах, в том числе отправить своих военных в составе миротворческих сил. Стармер планирует обсудить этот план с Трампом более детально, говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что между США и европейскими странами существуют разногласия, которые Европа надеется преодолеть. Источники в посольстве сообщили, что Стармер намерен подчеркнуть, что переговоры по Украине невозможны без участия самой Украины. Он также признает необходимость для Европы усилить свою роль в глобальной обороне и активизировать усилия для обеспечения коллективной безопасности региона.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на европейских чиновников, сообщила, что британский премьер может предложить Трампу совместный с Францией план размещения европейских "миротворцев" на Украине в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Издание уточнило, что план предполагает роль США как "опоры", но американские войска на Украине размещаться не будут.

В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что Запад планирует развернуть на Украине "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР считают, что это фактически станет оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта, и подчеркнул, что говорить об этом пока рано.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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