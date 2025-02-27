Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от президента России Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений и актуальных международных вопросов, сообщили в пресс-службе Совфеда.
Встреча Матвиенко с Эрдоганом прошла в Стамбуле во дворце Долмабахче. Напомним, что спикер Совфеда находится в Турции с официальным визитом, который проходит 26-27 февраля.
Матвиенко проинформировала турецкого лидера о результатах переговоров с турецкими парламентариями, состоявшихся ранее в Анкаре. Она отметила, что контакты были продуктивными, и стороны договорились совместно работать над реализацией решений, принятых главами двух государств.
Кроме того, председатель Совета Федерации выразила благодарность Эрдогану за теплый прием, оказанный российской делегации.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.