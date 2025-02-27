Секрет послания — Матвиенко передала Эрдогану слова Путина

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от президента России Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений и актуальных международных вопросов, сообщили в пресс-службе Совфеда.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

Встреча Матвиенко с Эрдоганом прошла в Стамбуле во дворце Долмабахче. Напомним, что спикер Совфеда находится в Турции с официальным визитом, который проходит 26-27 февраля.

Матвиенко проинформировала турецкого лидера о результатах переговоров с турецкими парламентариями, состоявшихся ранее в Анкаре. Она отметила, что контакты были продуктивными, и стороны договорились совместно работать над реализацией решений, принятых главами двух государств.

Кроме того, председатель Совета Федерации выразила благодарность Эрдогану за теплый прием, оказанный российской делегации.