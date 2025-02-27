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Общеевропейская паника — Европа боится дальнейших действий США

1:27
Мир

Экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Гленна Дизена отметил, что настроенные против России европейские страны, особенно государства Балтии, находятся в панике из-за политики США.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

По его словам, эти небольшие страны, известные своей резкой антироссийской позицией, рассчитывали на защиту со стороны Соединенных Штатов, но теперь, когда поддержка ослабла, они оказались в сложном положении.

Сакс подчеркнул, что политика этих государств была неосмотрительной и рискованной, что вызывает опасения относительно их дальнейших действий.

Тема русофобии в Европе поднимается не впервые. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее осенью указал, что ненависть к России стала частью политики Евросоюза, которую страны обязаны принимать как догму, даже если это наносит им вред. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага также отмечал, что антироссийские настроения в Европе лишены здравого смысла, а стремление нанести поражение России равносильно развязыванию ядерной войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что Евросоюз сможет внести конструктивный вклад в урегулирование ситуации на Украине только после отказа от агрессивной риторики, милитаристского курса, хамства и болезненной русофобии

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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