Экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Гленна Дизена отметил, что настроенные против России европейские страны, особенно государства Балтии, находятся в панике из-за политики США.
По его словам, эти небольшие страны, известные своей резкой антироссийской позицией, рассчитывали на защиту со стороны Соединенных Штатов, но теперь, когда поддержка ослабла, они оказались в сложном положении.
Сакс подчеркнул, что политика этих государств была неосмотрительной и рискованной, что вызывает опасения относительно их дальнейших действий.
Тема русофобии в Европе поднимается не впервые. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо ранее осенью указал, что ненависть к России стала частью политики Евросоюза, которую страны обязаны принимать как догму, даже если это наносит им вред. Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага также отмечал, что антироссийские настроения в Европе лишены здравого смысла, а стремление нанести поражение России равносильно развязыванию ядерной войны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что Евросоюз сможет внести конструктивный вклад в урегулирование ситуации на Украине только после отказа от агрессивной риторики, милитаристского курса, хамства и болезненной русофобии
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.