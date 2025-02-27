Забыть об Украине — Россия дала НАТО дельный совет

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, подчеркнул, что не только Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО, но и сам альянс должен прекратить попытки превратить постукраинское пространство в плацдарм у российских границ.

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Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Украина может забыть о перспективах членства в Североатлантическом альянсе. По его мнению, именно стремление Киева присоединиться к НАТО стало причиной военного конфликта.

Рогов, в беседе с РИА Новости, выразил мнение, что НАТО также должно отказаться от планов использовать территорию Украины для провокаций и агрессии против России. Он добавил, что любые шаги или даже упоминания, связанные с альянсом, неизбежно приведут к войне, страданиям и гибели людей на Украине.