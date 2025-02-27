Встреча в Стамбуле: стартовали переговоры Матвиенко и Эрдогана

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Во дворце Долмабахче в Стамбуле началась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил корреспондент РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS Эрдоган

При встрече с турецким лидером Матвиенко выразила радость по поводу возможности увидеться с ним. Напомним, что она находится в Турции с официальным визитом, который проходит 26-27 февраля, уточнили ранее в пресс-службе Совета Федерации.

Уточнения

Валенти́на Ива́новна Матвие́нко — советский и российский политический и государственный деятель, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011.

