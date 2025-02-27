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Ликвидация — что Трамп сделает с Зеленским в ближайшее время?

Мир

Бывший кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков в интервью YouTube-каналу "Политэксперт" выразил мнение, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время добьется отставки Владимира Зеленского. По его оценке, вероятность этого события составляет 70-80%, и оно может произойти в течение нескольких дней или недель.

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Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Пасков отметил, что для Трампа приоритетным вопросом является Китай, но без урегулирования ситуации на Украине он не сможет сосредоточиться на этой задаче. Он подчеркнул, что любой, кто будет препятствовать решению второстепенных, но важных вопросов, станет помехой для главы Белого дома.

В воскресенье на пресс-конференции Зеленский заявил, что готов покинуть пост, если это приведет к миру на Украине или "обеспечит стране членство в НАТО". Напомним, срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы в этом году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Уточнения

Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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