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Зона без опасности — в зоне безопасности ПМР ликвидированы почти все блокпосты

2:33
Мир

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков сообщил журналистам в четверг, что практически все блокпосты в зоне безопасности на Днестре были ликвидированы. Он отметил, что на заседании ОКК было доложено о завершении процесса снятия этих постов, который активно проводился в последнее время.

Приднестровье
Фото: web.archive.org by AwOiSoAk KaOsIoWa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Приднестровье

Беляков напомнил, что изначально в зоне безопасности находилось около 33 постов, которые ограничивали движение транспорта на ключевых направлениях. Эти меры были направлены на предотвращение террористических актов в Приднестровье и, по его словам, достигли профилактического эффекта. Ранее 22 блокпоста уже были демонтированы, а оставшиеся 11 подлежали снятию. За последние две недели эта работа была практически завершена, и теперь в зоне безопасности блокпостов нет.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы и миротворческие силы продолжают взаимодействовать, что отражено в докладах Объединенного военного командования. Беляков отметил, что ситуация в регионе остается под контролем совместных миротворческих сил и ОКК, а признаков подготовки к боевым действиям на данный момент не выявлено.

В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла серия терактов, включая нападения на здание министерства госбезопасности в Тирасполе, воинскую часть у села Парканы, вышку радиотелецентра возле поселка Маяк и военкомат в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, который позже снизили до "желтого".

Мир в зоне приднестровского конфликта обеспечивают совместные миротворческие силы, в состав которых входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Они несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, расположенных на ключевых участках зоны безопасности. ОКК, созданная в соответствии с молдавско-российским соглашением от 21 июля 1992 года, включает делегации Молдавии, Приднестровья, России, а также представителей миссии ОБСЕ и Украины. Комиссия следит за ситуацией в зоне безопасности и координирует работу миротворческих сил.

Уточнения

Приднестро́вье — регион в Восточной Европе, расположенный в бассейне реки Днестр. Обычно под Приднестровьем подразумевается территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, лежащая преимущественно на левом берегу Днестра и целиком располагающаяся в пределах границ Молдавии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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