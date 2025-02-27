Попытки США внести разлад в отношения России и Китая являются напрасными, заявил Линь Цзянь

Отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон: в Китае сделали заявление

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Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон, а попытки США внести разлад в отношения России и Китая являются напрасными. Он отметил, что, несмотря на изменения в международной обстановке, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться, и Соединенным Штатам Америки бесполезно сеять раздор между Китаем и Россией. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ Флаг Китая

Линь Цзянь также подчеркнул, что отношения Китая и России, как двух крупных держав, имеют мощную внутреннюю движущую силу и не зависят от третьих сторон. Он добавил, что стратегия развития и внешняя политика Китая и России рассчитаны на долгосрочную перспективу.

Уточнения

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (МИД КНР) — государственный внешнеполитический орган Китайской Народной Республики (КНР), ведает вопросами внешних отношений Правительства КНР с правительствами иностранных государств, а также межправительственными международными организациями.



