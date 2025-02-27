Партнеры больше не рассматривают США как надёжного союзника из-за ряда действий президента Дональда Трампа, таких как угрозы введения пошлин и разговоры о приобретении Гренландии. Об этом пишет NBC.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о Гренландии, заявляя, что США продолжают обращать внимание на этот остров. Он также упоминал о возможности использования экономического давления для достижения своих целей. Трамп считает, что Гренландия имеет стратегическое значение для США и неоднократно предлагал Дании продать этот арктический остров.
Вчера президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из Евросоюза, включая автомобили. Он заявил, что Евросоюз был создан, чтобы обманывать Соединенные Штаты Америки, и что новые пошлины помогут восстановить баланс в торговых отношениях.
Известно, что президент США Дональд Трамп уже ввел пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия.
Торговая война— торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.