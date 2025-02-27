Сила духа: Турист 10 дней выживал в горах Китая, питаясь зубной пастой и снегом

Путешественник выжил в горах, питаясь снегом и зубной пастой после неудачного падения и поломки руки

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В Китае произошла невероятная история выживания, достойная экранизации. Турист, путешествующий по горному хребту Циньлин в провинции Шэньси, провел 10 дней в дикой местности, питаясь лишь снегом и зубной пастой. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Фото: commons.wikimedia.org by Gozitano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эверест

Путешествие началось вполне обычно, но вскоре обернулось настоящим кошмаром. Электронные устройства туриста разрядились, лишив его возможности ориентироваться и связываться с внешним миром.

Ситуация усугубилась, когда мужчина, идя по течению ручья, неудачно упал и сломал правую руку. Оказавшись в одиночестве, с травмой и без провизии, он столкнулся с реальной угрозой для жизни.

Однако турист не сдался. Проявив смекалку и навыки выживания, он сконструировал себе из листьев и соломы кровать, спрятав ее за большим камнем от порывов ветра.

Чтобы выжить в горах, мужчина пил воду из ручья, ел снег и, что самое удивительное, зубную пасту. Его невероятная стойкость и жажда жизни помогли ему продержаться до прибытия спасателей.

Эта история контрастирует с трагическим случаем в Таиланде, где голландский турист, отставший от родителей в джунглях, не смог выжить.

История выживания китайского туриста это вдохновляющий пример мужества, силы воли и умения находить выход из самых сложных ситуаций.

Уточнения

Гора́ (мн. ч. — го́ры) — форма рельефа, изолированное резкое поднятие местности с выраженными склонами и подножием или вершина в горной стране.

По характеру вершины выделяют пикообразные, куполообразные, платообразные и другие горы. Вершины подводных гор могут представлять собой острова.

По происхождению говорят о тектоноденудационных горах и вулканических.

