Гиперзвуковой прорыв: Китай создал двигатель, способный разогнать самолет до 16 Махов

Новый рубеж: Китай создал двигатель, открывающий путь к гиперзвуковым полетам в космос

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Китай совершил настоящий прорыв в авиационной инженерии, разработав и успешно испытав первый в мире двигатель на косой детонации (ODE), работающий на обычном авиационном керосине.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Об этом пишет South China Morning Post. Это достижение открывает новую эру в области гиперзвуковых технологий и может кардинально изменить будущее воздушных и даже космических путешествий.

Двигатель ODE, в отличие от традиционных реактивных двигателей, использует принцип детонации, то есть сверхбыстрого сгорания топлива, что позволяет достигать значительно более высоких скоростей.

В ходе испытаний, проведенных в ударной трубе JF-12 в Пекине, ученые смогли добиться устойчивой работы двигателя на скорости от 6 до 16 Махов (19,5 тыс. км/ч) это скорости, на которых обычные воздушно-реактивные двигатели просто не способны функционировать.

Главное преимущество нового двигателя использование обычного авиационного керосина RP-3 в качестве топлива. Это значительно упрощает и удешевляет его эксплуатацию по сравнению с двигателями, требующими экзотических и дорогостоящих видов топлива.

Скорость сгорания в двигателе ODE оказалась в 1000 раз выше, чем в традиционных прямоточных воздушно-реактивных двигателях. Это открывает перспективы создания принципиально новых летательных аппаратов, способных совершать межконтинентальные перелеты за считанные часы и даже выходить на околоземную орбиту.

Разработка китайских ученых может стать настоящей революцией в авиации и космонавтике, открывая новые возможности для освоения космоса и развития гиперзвуковых технологий.

Уточнения

Воздушно-реактивный двигатель (ВРД) — тепловой реактивный двигатель, рабочим телом которого является смесь атмосферного воздуха и продуктов сгорания топлива. При сгорании топлива рабочее тело нагревается и, расширяясь, истекает из двигателя с большой скоростью, создавая реактивную тягу.



