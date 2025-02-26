Неизвестные территории — Трамп заявил, что попытается помочь Украине вернуть ее земли

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В ходе первого заседания своего кабинета министров глава Белого дома высказался относительно возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. Американский лидер заверил, что его администрация приложит максимум усилий, чтобы помочь Украине вернуть утраченные территории в рамках потенциального мирного договора.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

При этом президент США не конкретизировал, о каких именно территориях идет речь, однако подчеркнул намерение добиваться наиболее выгодных условий для обеих сторон конфликта. Стоит отметить, что ранее как сам американский лидер, так и руководитель Пентагона Пит Хегсет выражали сомнения относительно возможности восстановления украинских границ 2014 года.

В свою очередь, российский президент на январском совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ отметил, что целью урегулирования должен стать не временный перерыв в боевых действиях для перегруппировки и перевооружения, а долгосрочное мирное решение.

По словам главы российского государства, власти продолжат отстаивать интересы своего народа, что и является основной задачей специальной военной операции. Он также подчеркнул, что мирное урегулирование должно основываться на уважении законных интересов всех народов, проживающих в регионе.