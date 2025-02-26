Стратегия Трампа: погасить госдолг и создать финансовый резерв

Новый подход США к решению долговых проблем

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Правительство США планирует сократить государственный долг посредством продажи иностранным инвесторам разрешений на получение вида на жительство, что, по их оценкам, может принести доход порядка $50 трлн. Об этом президент Дональд Трамп сообщил на первом заседании своего кабинета.

Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп

Президент пояснил, что его инициатива, предусматривающая приобретение вида на жительство за $5 млн, открывает состоятельным зарубежным инвесторам путь к получению гражданства США. Он выразил уверенность, что проект быстро обретет популярность и добавил, что реализация продажи одного миллиона подобных разрешений способна принести около $5 трлн.

Кроме того, Трамп отметил, что при продаже 10 млн. карт, что, по его мнению, вполне реализуемо, поступления могут достичь $50 трлн. Такая сумма позволит не только полностью погасить госдолг, превышающий $36,5 трлн., но и оставить дополнительный финансовый резерв в размере $15 трлн.

Руководитель отметил, что окончательное число участников программы еще не определено. Он предположил, что, возможно, продажи не будут столь массовыми, однако высок спрос на возможность переезда в США, особенно после президентских выборов 5 ноября 2024 года, в ходе которых Трамп одержал победу.

На фоне текущего уровня государственного долга, составляющего свыше $36,5 трлн. (или более $107 тыс. на каждого гражданина), после инаугурации в январе 2025 года Трамп назначил Илона Маска куратором нового ведомства. Маску было поручено провести всесторонний аудит бюджетных расходов с целью оптимизации трат на сумму до $2 трлн.

Уточнения

Вид на жительство (ВНЖ) — документ, подтверждающий право на долгосрочное проживание на территории государства лица, не являющегося гражданином данного государства — то есть иностранного гражданина либо лица без гражданства.



