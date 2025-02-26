Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неизвестные территории — Трамп заявил, что попытается помочь Украине вернуть ее земли
Секс на стороне не безопасен: новый штамм оспы стремительно распространяется половым путём
Резкое снижение курса криптовалюты ниже $85 тыс.
Зелёные ростки vs белые щупальца: какой картофель принесёт вам богатый урожай
Сны станут ярче, тревога уйдёт: неожиданный эффект лаврового листа
Антистресс на тарелке: какие продукты помогают успокоить нервы
Жёлтая миска против курицы: неожиданный выбор собак
Гигантские кабачки: что нужно знать о подготовке почвы и удобрениях?
Jet Blue заплатит пассажирам, если на месте отдыха будет плохая погода

Или он или НАТО: жена Зеленского раскрыла, когда он перестанет узурпировать власть

1:32
Мир

Елена Зеленская заявила, что её супруг не намерен оставаться на посту "президента Украины" бессрочно. В интервью программе Quarta Repubblica, фрагмент которого она разместила в своём Telegram-канале, первая леди отметила, что муж не планирует занимать высшую государственную должность всю жизнь.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

По её словам, уход Владимира Зеленского возможен при наличии гарантий безопасности для Украины. Сам президент на пресс-конференции 23 февраля также говорил о готовности оставить свой пост, если это приведёт к миру или ускорит вступление страны в НАТО.

Между тем, его срок полномочий официально завершился 20 мая. Однако выборы, запланированные на 2024 год, не состоялись из-за введённого в стране военного положения и общей мобилизации. Зеленский ранее заявлял, что проведение голосования в текущих условиях является "несвоевременным".

Российский президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что на данный момент единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и её председатель.

С резкой критикой Зеленского выступил бывший президент США Дональд Трамп. Он обвинил украинского лидера в стремлении удержаться у власти, отказе проводить выборы и продолжении боевых действий. По мнению Трампа, Зеленский заинтересован в затягивании конфликта, чтобы извлекать из него выгоду.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Авто
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Экономика и бизнес
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Последние материалы
Или он или НАТО: жена Зеленского раскрыла, когда он перестанет узурпировать власть
Зелёные ростки vs белые щупальца: какой картофель принесёт вам богатый урожай
Сны станут ярче, тревога уйдёт: неожиданный эффект лаврового листа
Жёлтая миска против курицы: неожиданный выбор собак
Антистресс на тарелке: какие продукты помогают успокоить нервы
Гигантские кабачки: что нужно знать о подготовке почвы и удобрениях?
Jet Blue заплатит пассажирам, если на месте отдыха будет плохая погода
Активные инвестиции в золото остаются жизнеспособным вариантом
Как ускорить метаболизм и сжечь жир за месяц? 5 простых в применении советов
Забудьте про чёрный: 5 вещей, которые помогут скрыть возраст и выглядеть на 10 лет моложе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.