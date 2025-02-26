Или он или НАТО: жена Зеленского раскрыла, когда он перестанет узурпировать власть

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Елена Зеленская заявила, что её супруг не намерен оставаться на посту "президента Украины" бессрочно. В интервью программе Quarta Repubblica, фрагмент которого она разместила в своём Telegram-канале, первая леди отметила, что муж не планирует занимать высшую государственную должность всю жизнь.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

По её словам, уход Владимира Зеленского возможен при наличии гарантий безопасности для Украины. Сам президент на пресс-конференции 23 февраля также говорил о готовности оставить свой пост, если это приведёт к миру или ускорит вступление страны в НАТО.

Между тем, его срок полномочий официально завершился 20 мая. Однако выборы, запланированные на 2024 год, не состоялись из-за введённого в стране военного положения и общей мобилизации. Зеленский ранее заявлял, что проведение голосования в текущих условиях является "несвоевременным".

Российский президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что на данный момент единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и её председатель.

С резкой критикой Зеленского выступил бывший президент США Дональд Трамп. Он обвинил украинского лидера в стремлении удержаться у власти, отказе проводить выборы и продолжении боевых действий. По мнению Трампа, Зеленский заинтересован в затягивании конфликта, чтобы извлекать из него выгоду.