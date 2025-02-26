Трамп принял решение ввести пошлины на товары из Европейского союза

Президент США Дональд Трамп заявил, что США приняли решение о введении пошлин в 25% на товары из Европейского союза, включая автомобили. Об этом пишут РИА Новости.
Трамп подчеркнул, что Европейский союз не принимает американские автомобили и оказывает давление на США. Он отметил, что ЕС отличается от Канады, они используют США иначе, они не принимают американские автомобили.
Трамп также обвинил ЕС во враждебном отношении к США, заявив, что Европейский союз был сформирован для обмана Соединенных Штатов Америки. Однако теперь, по его словам, он является президентом и намерен изменить ситуацию. Ранее Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий.
Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.