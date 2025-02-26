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Трамп принял решение ввести пошлины на товары из Европейского союза

Трамп заявил, что введет пошлины на товары из ЕС
Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что США приняли решение о введении пошлин в 25% на товары из Европейского союза, включая автомобили. Об этом пишут РИА Новости.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что Европейский союз не принимает американские автомобили и оказывает давление на США. Он отметил, что ЕС отличается от Канады, они используют США иначе, они не принимают американские автомобили.

Трамп также обвинил ЕС во враждебном отношении к США, заявив, что Европейский союз был сформирован для обмана Соединенных Штатов Америки. Однако теперь, по его словам, он является президентом и намерен изменить ситуацию. Ранее Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий.

Уточнения

Торговая война  — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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