Трамп принял решение ввести пошлины на товары из Европейского союза

Трамп заявил, что введет пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что США приняли решение о введении пошлин в 25% на товары из Европейского союза, включая автомобили. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что Европейский союз не принимает американские автомобили и оказывает давление на США. Он отметил, что ЕС отличается от Канады, они используют США иначе, они не принимают американские автомобили.

Трамп также обвинил ЕС во враждебном отношении к США, заявив, что Европейский союз был сформирован для обмана Соединенных Штатов Америки. Однако теперь, по его словам, он является президентом и намерен изменить ситуацию. Ранее Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

