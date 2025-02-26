Американцы остались без важного продукта в меню: до чего довёл грипп в США?

Соединённые Штаты Америки столкнулись с дефицитом куриных яиц из-за птичьего гриппа, который быстро распространился по стране.

Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Соединенных Штатов Америки

В местных СМИ пишут, что нехватка этого продукта может продлиться еще несколько месяцев. Поголовье куриц-несушек в Штатах уменьшилась на 17,2 миллиона.

Кстати, в начале года средняя цена на яйца в Америке составляла $4,95 (429 рублей) за 12 штук.

В 2025 году цены в США на этот продукт вырастут на 41 процент, прогнозирует американский минсельхоз.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



