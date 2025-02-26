Американцы остались без важного продукта в меню: до чего довёл грипп в США?

Соединённые Штаты Америки столкнулись с дефицитом куриных яиц из-за птичьего гриппа, который быстро распространился по стране.
В местных СМИ пишут, что нехватка этого продукта может продлиться еще несколько месяцев. Поголовье куриц-несушек в Штатах уменьшилась на 17,2 миллиона.
Кстати, в начале года средняя цена на яйца в Америке составляла $4,95 (429 рублей) за 12 штук.
В 2025 году цены в США на этот продукт вырастут на 41 процент, прогнозирует американский минсельхоз.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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