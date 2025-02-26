Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена наладить превосходные отношения с Россией

Будут превосходные отношения с Россией: Трамп сделал заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена наладить превосходные отношения с Россией. Он отметил, что предыдущая администрация Джо Байдена не знала, что делает, и на это было грустно смотреть. Трамп подчеркнул, что во время его предыдущего срока США не вели войн, а экономика страны оставалась стабильной.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Кроме того, Трамп выразил заинтересованность в инвестициях из Китая и возможностях для американского бизнеса на китайском рынке, но подчеркнул, что не допустит односторонних преимуществ для Пекина. Он заявил, что США хотят, чтобы Китай инвестировал в их экономику, и что у них будут хорошие отношения, но Китай не сможет пользоваться США. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее Трамп ввел дополнительные пошлины на китайские товары.

Уточнения

Торговая война — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков.

