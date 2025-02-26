Некоторые назначенные президентом США Дональдом Трампом американские госслужащие выразили недовольство требованиями Илона Маска, который руководит департаментом эффективности государственного управления. Washington Post пишет, что один из госслужащих пожаловался на постоянные проблемы, с которыми сталкивается команда. Об этом сообщает РИА Новости.
Другие высокопоставленные чиновники из администрации Трампа отметили, что их не предупреждали о требовании Маска отчитываться в электронных письмах о проделанной за неделю работе.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что несколько государственных агентств США посоветовали своим сотрудникам временно игнорировать требование Маска отчитываться о проделанной работе.
Ранее президент США Дональд Трамп похвалил Илона Маска за его работу в качестве главы департамента эффективности государственного управления.
Известно, что суд в Нью-Йорке лишил департамент эффективности государственного управления, возглавляемый Илоном Маском, доступа к материалам Минфина США, пока запрет введен временно.
Федеральные суды США — органы судебной власти США федерального уровня.
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