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Американские госслужащие выразили недовольство требованиями Илона Маска

Много проблем: госслужащие в США выразили недовольство требованиями Илона Маска
1:13
Мир

Некоторые назначенные президентом США Дональдом Трампом американские госслужащие выразили недовольство требованиями Илона Маска, который руководит департаментом эффективности государственного управления. Washington Post пишет, что один из госслужащих пожаловался на постоянные проблемы, с которыми сталкивается команда. Об этом сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп
Фото: Официальный веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

Другие высокопоставленные чиновники из администрации Трампа отметили, что их не предупреждали о требовании Маска отчитываться в электронных письмах о проделанной за неделю работе.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что несколько государственных агентств США посоветовали своим сотрудникам временно игнорировать требование Маска отчитываться о проделанной работе.

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил Илона Маска за его работу в качестве главы департамента эффективности государственного управления.

Известно, что суд в Нью-Йорке лишил департамент эффективности государственного управления, возглавляемый Илоном Маском, доступа к материалам Минфина США, пока запрет введен временно.

Уточнения

Федеральные суды США  — органы судебной власти США федерального уровня.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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