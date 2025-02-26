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Национальный исследовательский институт развития коммуникаций отнес прибалтийские страны к недружественным

Прибалтийские страны продолжают курс на усиление санкционного давления
0:59
Мир

Страны Прибалтики недавно вышли из энергосистемы БРЭЛЛ, это усугубило проблемы в экономике прибалтийских стран, об этом писали СМИ. Недавно Национальный исследовательский институт развития коммуникаций отнес прибалтийские страны к недружественным по отношению к России. Об этом пишет EADaily.

Эвика Силиня
Фото: Веб-сайт правительства Латвии
Эвика Силиня

Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) ежегодно публикует рейтинги дружественности стран постсоветского пространства по отношению к России.

В НИИРК отметили заметную радикализацию прибалтийских государств, проявившуюся в усилении военной риторики и углублении контактов с НАТО. Прибалтийские страны продолжили курс на усиление санкционного давления. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе НИИРК, Валентина Комлева.

Ранее ряд СМИ писали, что правительство Латвии, которым руководит Эвика Силиня, привело страну к экономическом кризису.

Уточнения

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии.

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Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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