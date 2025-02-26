Страны Прибалтики недавно вышли из энергосистемы БРЭЛЛ, это усугубило проблемы в экономике прибалтийских стран, об этом писали СМИ. Недавно Национальный исследовательский институт развития коммуникаций отнес прибалтийские страны к недружественным по отношению к России. Об этом пишет EADaily.
Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) ежегодно публикует рейтинги дружественности стран постсоветского пространства по отношению к России.
В НИИРК отметили заметную радикализацию прибалтийских государств, проявившуюся в усилении военной риторики и углублении контактов с НАТО. Прибалтийские страны продолжили курс на усиление санкционного давления. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе НИИРК, Валентина Комлева.
Ранее ряд СМИ писали, что правительство Латвии, которым руководит Эвика Силиня, привело страну к экономическом кризису.
Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии.
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