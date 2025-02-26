Российско-американская встреча по вопросу нормализации работы посольств состоится 27 февраля

Отношения продолжают улучшаться. США и Россия проведут новые переговоры в Стамбуле

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Российские и американские дипломаты встретятся 27 февраля в Стамбуле для обсуждения проблем работы посольств двух стран, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что дипломаты встретятся, чтобы рассмотреть системные проблемы, возникшие в результате действий предыдущей администрации США, которые создавали препятствия для работы российского посольства. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Сайт Министерства иностранных дел России Министр иностранных дел России

Лавров сообщил, что вопрос замороженных российских активов не связан с функционированием посольств. Министр сказал, что по итогам встречи в Стамбуле станет ясно, насколько быстро и эффективно могут двигаться стороны.

18 февраля 2025 года в Эр-Рияде состоялась встреча делегаций России и США. На переговорах присутствовали помощник президента России Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США участвовали государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Основными темами обсуждения были нормализация дипломатических отношений, восстановление численности работников посольств в Москве и Вашингтоне, а также перспективы экономического сотрудничества.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал встречу как доброжелательную и отметил открытость США к совместной работе. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал переговоры историческими.

Уточнения

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности является главным советником Президента США по вопросам национальной безопасности. Является членом Совета национальной безопасности США, который входит в Исполнительный офис Президента США.

