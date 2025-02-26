52% опрошенных американцев считают, что Трамп попытается пойти на третий президентский срок

Он останется надолго? 52% опрошенных американцев считают, что Трамп попытается пойти на третий президентский срок

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Социологическое исследование показывает, что количество американцев, считающих, что президент США Дональд Трамп будет стремиться к третьему сроку, увеличилось на 8% с ноября 2024 года. 52% опрошенных американцев выразили мнение, что Трамп попытается стать президентом США в третий раз. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Официальный веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

34% респондентов считают, что Дональд Трамп не пойдет на третий срок. Также 52% опрошенных заявили, что Трампу не должно быть позволено избираться на третий срок.

Исследование проводилось 25 февраля среди 2,9 тысячи совершеннолетних американцев. В январе республиканец из палаты представителей США Энди Оглс предложил внести поправку в Конституцию США, которая позволила бы Дональду Трампу баллотироваться на третий президентский срок.

Уточнения

Социологический опрос— метод социологического исследования, заключающийся в сборе и получении первичных эмпирических сведений об определённых мнениях, знаниях и социальных фактах, составляющих предмет исследования.

