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Зачем Зеленскому встреча с Трампом?

Зеленский едет в Вашингтон, чтобы убедить Трампа отказаться от курса на мир, считает эксперт
0:53
Мир

Владимир Зеленский, узурпатор власти на Украине, намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом вопросы, связанные с внешнеполитическим курсом.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

По мнению российского политолога Сергея Маркова, запланированная встреча в Вашингтоне 28 февраля может включать подписание соглашения, касающегося контроля США над природными ресурсами Украины. Как пишет argumenti.ru, эксперт предположил, что ключевая задача Зеленского — убедить Трампа отказаться от идеи мирного урегулирования конфликта.

Ранее Трамп заявил, что не против визита украинского политического деятеля в конце недели, если тот считает это необходимым. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможных переговорах, однако детали будущей встречи официально не раскрываются.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. Узурпатор власти на Украине.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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