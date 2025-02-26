Пустое ожидание: Франция надеется на поддержку США в вопросе Украины

Франция рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в отношении европейских войск, которые могут быть размещены на территории Украины для обеспечения мира после завершения конфликта, сообщил министр экономики и финансов Франции Эрик Ломбар в беседе с агентством Bloomberg.

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Ранее Bloomberg, ссылаясь на западных должностных лиц, сообщало, что Великобритания и Франция стремятся заручиться поддержкой США в предоставлении воздушного прикрытия для сил, которые они планируют направить на Украину в случае достижения мирного урегулирования. По данным источников агентства, реализация этого плана может потребовать размещения до 30 тысяч военнослужащих в крупных городах, портовых зонах и на объектах ключевой инфраструктуры Украины.

Ломбар отметил, что для соблюдения режима прекращения огня крайне важна поддержка со стороны США, и выразил уверенность в том, что американская сторона уже дала на это согласие. Он также указал, что такие страны, как Великобритания, Германия, Франция и другие европейские государства, готовы отправить свои войска на Украину для обеспечения перемирия. Кроме того, министр рассказал, что в ходе своего визита в США он провел переговоры с представителями американской администрации, затронув вопросы торговли, пошлин и нетарифных ограничений. По его словам, стороны договорились продолжить обсуждение этих тем, что стало важным шагом вперед.

Ранее издание Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве, сообщало о закрытых консультациях между лидерами Великобритании и Франции о возможности отправки совместных "миротворческих сил" на Украину после завершения конфликта.

По информации газеты, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока не принял окончательного решения по этому вопросу, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон активно поддерживает идею, ранее обсуждавшуюся с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В свою очередь, Служба внешней разведки России в прошлом году заявляла, что страны Запада планируют разместить на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек, что, по мнению ведомства, фактически будет означать оккупацию страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные инициативы, подчеркнул, что размещение миротворцев возможно только при согласии всех сторон конфликта, и отметил, что на данный момент говорить о таких мерах преждевременно