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Разрушили до основания — в Америке заявили о потере доверия у России

1:39
Мир

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Соединенные Штаты полностью утратили доверие со стороны России из-за своей политики обмана.

Флаг Соединенных Штатов Америки
Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Соединенных Штатов Америки

По словам Макгрегора, осознание того, что Россия больше не испытывает доверия к США, является важным шагом. Он отметил, что действия предыдущей американской администрации, а также средства массовой информации своими ложными утверждениями окончательно подорвали возможность взаимного доверия между странами.

Тем временем, 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры на высоком уровне между представителями России и США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ходе этой встречи, которая стала первой за длительный период, стороны достигли договоренности о создании условий для восстановления и расширения двустороннего сотрудничества, включая новые области, представляющие общий интерес.

В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные барьеры в работе дипломатических миссий и других зарубежных учреждений, а также сформировать рабочие группы высокого уровня для оперативного урегулирования украинского кризиса. Лавров также выразил уверенность в том, что американская сторона после переговоров стала лучше понимать позицию России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, не исключил возможности проведения встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом до конца февраля.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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