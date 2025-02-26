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Сбросили балласт: ВСУ бросают иностранных инструкторов и снайперш на поле боя

1:54
Мир

Украинские вооруженные силы активно наращивают свое присутствие на харьковском направлении, перебрасывая туда иностранных специалистов, включая инструкторов из стран Балтии, снайперов и других наемников.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Об этом сообщил РИА Новости представитель николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные, полученные от агентов в Харьковской области.

По информации, которой поделился Лебедев, в регион прибыли иностранные наемники, среди которых есть женщины, выполняющие, в основном, функции снайперов. Их подготовкой и командованием занимаются инструкторы из прибалтийских государств.

Кроме того, Лебедев отметил, что в Харьковскую область прибыли военнослужащие из стран НАТО, в частности из Швеции, Великобритании и Норвегии. Эти специалисты, по его словам, являются операторами беспилотных летательных аппаратов и занимаются задачей контроля воздушного пространства. Также, согласно данным агентуры, в направлении Харькова с киевской трассы замечено движение пустых бензовозов. Лебедев пояснил, что это указывает на значительное количество военной техники в регионе, поскольку число бензовозов заметно выделяется.

Дополнительно он сообщил, что звуки залпов, доносящиеся из района Черкасской Лозовой, подтверждают наличие там пусковых установок. Лебедев также упомянул, что в этот район был нанесен удар, после чего очевидцы сообщали о взрывах и детонации, хотя точные сведения о последствиях пока уточняются. Помимо этого, по данным подполья, в Харьковскую область, в районы от Дергачей до Золочева, Казачьей Лопани и Гоптовки, было переброшено значительное число военных медиков украинской армии.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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