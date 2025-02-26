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Захарова о действиях Запада в ООН: Как вас сажать за стол переговоров?

2:52
Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции "Sputnik" назвала позором действия Великобритании и Франции в связи с принятием в Совете Безопасности ООН американской резолюции по Украине, последовавшим за одобрением Генеральной Ассамблеей ООН документа, направленного против России.

Мария Захарова
Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Захарова

Генассамблея ООН поддержала текст, в котором содержится требование к России немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска с территории Украины, а также призыв к Москве прекратить боевые действия. При этом в документе отсутствуют упоминания о террористических атаках со стороны Киева против мирного населения России, а также о присутствии украинских вооруженных сил в Курской области.

Кроме того, в резолюции не упоминается право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН. За принятие документа высказались 93 страны, 18 выступили против, а 65 предпочли воздержаться. Инициатором текста выступила Украина при поддержке более чем 50 государств. Впоследствии Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США проект резолюции по Украине, отклонив все предложенные поправки. За этот документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, а пять государств воздержались. Противников резолюции не оказалось.

Комментируя ситуацию, Захарова отметила, что принципиальная позиция Великобритании и Франции могла бы привести к блокированию резолюции в Совете Безопасности путем использования права вето, однако этого не произошло. Она подчеркнула, что разница между залами Генассамблеи и Совбеза составляет всего несколько минут ходьбы, но в каждом из них эти страны демонстрируют разные подходы: один — для мирового большинства, другой — в рамках Совета Безопасности. По ее мнению, подобное поведение является позором для этих государств.

Захарова также указала, что данную ситуацию нельзя назвать провалом, поскольку провалом можно считать случай, когда соглашение по резолюции отзывается в последний момент. В данном же случае, по ее словам, речь идет именно о позоре. Она выразила мнение, что своими действиями Великобритания и Франция демонстрируют, что оказались в безвыходном положении. Захарова задалась вопросом, чего именно добиваются эти страны, особенно учитывая их заявления о необходимости участия в переговорах. Она отметила, что поведение этих государств в Совете Безопасности, который является своего рода "столом переговоров", вызывает сомнения в их способности вести конструктивный диалог.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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