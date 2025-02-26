Возможный сценарий — СМИ раскрыли, где могут разместиться западные солдаты на Украине

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Согласно информации, опубликованной в издании Economist, вооруженные силы Франции и Великобритании могут быть размещены на территории Украины вблизи крупных городов и портовых зон.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government Американские военные

Как отметил один из западных представителей, о котором упоминает издание, войска не планируется размещать на линии фронта в восточной части страны, а предполагается их дислокация вблизи украинских городов, портов, атомных электростанций и других стратегически значимых объектов инфраструктуры.

Ранее газета Telegraph, ссылаясь на данные из британских правительственных кругов, сообщала о закрытых переговорах между лидерами Великобритании и Франции о возможности отправки совместных "миротворческих сил" на Украину после завершения активной фазы конфликта.

По информации источников, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока не принял окончательного решения по этому вопросу, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон активно поддерживает идею, ранее обсуждавшуюся с узурпатором Владимиром Зеленским и главой польского правительства Дональдом Туском.

В свою очередь, российские власти подчеркнули, что размещение миротворческих сил возможно только при согласии всех сторон, вовлеченных в конфликт. Представители Министерства иностранных дел России охарактеризовали планы западных стран по вводу военного контингента на Украину как провокационные, указав, что такие шаги свидетельствуют о стремлении Запада усилить конфронтацию с Москвой.