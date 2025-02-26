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Переговоры в Малайзии: Шойгу встретился с руководством страны

0:46
Мир

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу посетил с рабочей поездкой столицу Малайзии Куала-Лумпур, чтобы провести ряд встреч с руководством страны и обсудить важные темы двустороннего сотрудничества.

Сергей Шойгу
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сергей Шойгу

По прибытии в аэропорт его встретил российский посол в Малайзии Наиль Латыпов.

Программа визита включает переговоры, направленные на развитие и укрепление связей между Россией и Малайзией в различных сферах, таких как политика, оборона, торговля, экономика, энергетика и гуманитарное взаимодействие.

До этого, начиная с понедельника, Шойгу находился с рабочей поездкой в Индонезии, где также проводил встречи и обсуждения.

Уточнения

Серге́й Кужуге́тович Шойгу́ — советский и российский государственный и военный деятель. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации с 12 мая 2024 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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