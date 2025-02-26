Переговоры в Малайзии: Шойгу встретился с руководством страны

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу посетил с рабочей поездкой столицу Малайзии Куала-Лумпур, чтобы провести ряд встреч с руководством страны и обсудить важные темы двустороннего сотрудничества.
По прибытии в аэропорт его встретил российский посол в Малайзии Наиль Латыпов.
Программа визита включает переговоры, направленные на развитие и укрепление связей между Россией и Малайзией в различных сферах, таких как политика, оборона, торговля, экономика, энергетика и гуманитарное взаимодействие.
До этого, начиная с понедельника, Шойгу находился с рабочей поездкой в Индонезии, где также проводил встречи и обсуждения.
Серге́й Кужуге́тович Шойгу́ — советский и российский государственный и военный деятель. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации с 12 мая 2024 года.
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