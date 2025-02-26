Лавров прибыл в Катар: переговоры на повестке дня

Дипломатическая миссия главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Катаре вступает в активную фазу. Согласно информации, предоставленной официальным представителем МИД России Марией Захаровой в эфире радио Sputnik, переговоры в столице ближневосточного государства запланированы на среду.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

Как сообщил корреспондент РИА Новости, российская делегация во главе с министром прибыла в Катар вечером во вторник. Захарова отметила, что на момент её выступления в эфире около 8:00 по московскому времени в Дохе только начинался рабочий день, а дипломатическая программа визита должна была стартовать примерно через два часа.

Содержание и повестка предстоящих переговоров пока не раскрываются. Визит главы российской дипломатии в Катар происходит на фоне сложной международной обстановки и активизации российско-катарских отношений в различных сферах.