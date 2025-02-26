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Восстановление без мира — Украина предложила Турции план реконструкции на 2025

1:39
Мир

Процесс восстановления пострадавших регионов Украины набирает обороты при активном участии турецкой стороны. Как сообщает проправительственная газета Türkiye со ссылкой на информированные источники, украинская сторона передала Турции пакет документов с проектами реконструкции, запланированными к реализации в 2025 году.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Согласно опубликованной информации, в ближайшие месяцы ожидается объявление тендеров на наиболее приоритетные проекты. Конкурсные процедуры планируется запустить в апреле-мае текущего года, что свидетельствует о намерении сторон оперативно приступить к работам.

В полученном турецкой стороной досье особое внимание уделяется модернизации транспортной инфраструктуры. Первостепенной задачей определена реконструкция существующих таможенных пунктов на автомагистралях, строительство новых объектов таможенной инфраструктуры, а также создание общенациональной системы платных автодорог.

Помимо транспортного направления, в пакет проектов включены инициативы в сфере энергетики и энергоэффективности, строительства социального жилья и развития систем водоснабжения. Такой комплексный подход отражает стремление украинской стороны восстановить ключевые элементы инфраструктуры, необходимые для нормализации жизни в пострадавших регионах.

Ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность турецких компаний активно участвовать в ликвидации последствий разрушений, вызванных конфликтом, и в масштабных работах по восстановлению Украины.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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