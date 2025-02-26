Восстановление без мира — Украина предложила Турции план реконструкции на 2025

1:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Процесс восстановления пострадавших регионов Украины набирает обороты при активном участии турецкой стороны. Как сообщает проправительственная газета Türkiye со ссылкой на информированные источники, украинская сторона передала Турции пакет документов с проектами реконструкции, запланированными к реализации в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Согласно опубликованной информации, в ближайшие месяцы ожидается объявление тендеров на наиболее приоритетные проекты. Конкурсные процедуры планируется запустить в апреле-мае текущего года, что свидетельствует о намерении сторон оперативно приступить к работам.

В полученном турецкой стороной досье особое внимание уделяется модернизации транспортной инфраструктуры. Первостепенной задачей определена реконструкция существующих таможенных пунктов на автомагистралях, строительство новых объектов таможенной инфраструктуры, а также создание общенациональной системы платных автодорог.

Помимо транспортного направления, в пакет проектов включены инициативы в сфере энергетики и энергоэффективности, строительства социального жилья и развития систем водоснабжения. Такой комплексный подход отражает стремление украинской стороны восстановить ключевые элементы инфраструктуры, необходимые для нормализации жизни в пострадавших регионах.

Ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность турецких компаний активно участвовать в ликвидации последствий разрушений, вызванных конфликтом, и в масштабных работах по восстановлению Украины.