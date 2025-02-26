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Вечно под прицелом — Турция назвала себя главной мишенью Запада

2:19
Мир

В условиях нарастания международной напряжённости турецкий политик, занимающий должность заместителя председателя партии Vatan — Хакан Топкурулу, в беседе с РИА Новости подчеркнул, что Турция стала приоритетной мишенью западных держав, в первую очередь США.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

По его оценке, стремление американцев укрепить контроль над маршрутами энергоносителей от Каспийского моря до Персидского залива связано с реализуемым проектом, который в экспертизах турецких специалистов и средств массовой информации именуют "Курдистан". Подобная политика, по его мнению, направлена на поддержку курдских вооружённых группировок с целью создания отдельного государства.

В то же время представитель турецкого руководства отметил, что Анкара придаёт огромное значение переговорам и налаживанию отношений с Москвой. Ранее министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, указывал на необходимость конструктивного диалога с российскими коллегами ввиду сложившейся международной ситуации. По его мнению, активное сотрудничество с Россией может стать важным элементом в противостоянии давлению со стороны Запада.

Политик также высказал мнение, что Турция неизбежно обратится к своим близким соседям, рассматривая Россию как своего ключевого союзника. Он добавил, что в будущем руководство Анкары будет объединяться с региональными державами — такими как Россия и Иран — для противостояния атлантическим устремлениям и американскому влиянию в регионе.

Отдельно было отмечено, что в Турции запрещены организации, связанные с курдскими сепаратистскими движениями, в том числе "Рабочая партия Курдистана" и её ответвления, которые официально признаны террористическими.

При этом левая партия Vatan, провозглашающая принципы первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, позиционирует себя как последователь наследия Социалистической партии рабочих и крестьян, основанной в 1919 году. Несмотря на отсутствие депутатских мандатов, партия остаётся заметной политической силой, объединяя свыше 50 тысяч членов и оказывая значительное влияние, особенно в отдельных регионах страны.

Уточнения

Мустафа́ Кема́ль Ататю́рк — османский и турецкий государственный, политический и военный деятель. Основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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